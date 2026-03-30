「激メロでヤバい」人気芸人、メイクで激変した姿に反響！「遠目で見たらNEWSの小山」「イケメンで草」
「激メロでヤバい」人気芸人、メイクで激変した姿に反響！「遠目で見たらNEWSの小山」「イケメンで草」
美容系インフルエンサーちゃんちゃんまるさんは3月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いタレントのひょっこりはんを「イケメンにしましたわ」と報告し、反響を呼んでいます。
【写真】「ひょっこりはんをイケメンにしましたわ」
「想像以上にイケメンで草」ちゃんちゃんまるさんは「ひょっこりはんをイケメンにしましたわ」とつづり、2枚の写真を投稿。2枚目がちゃんちゃんまるさんと、別人のような姿になったひょっこりはんのツーショットです。ちゃんちゃんまるさんのメイクにより、アイドル風のイケメンに変身しています。
ファンからは「ひょっこりはんが韓流アイドル風に」「想像以上にイケメンで草」「激メロでヤバい」「まじで遠目で見たらNEWSの小山」などの声が。また「ちゃんちゃんまるの人脈がちでなにwww」「ほんとに何繋がりなのwww」といったコメントも寄せられました。
「鬼盛れ」証明写真を公開今回、ひょっこりはんとコラボしたちゃんちゃんまるさん。2025年12月13日の投稿では「証明写真はKi-Re-iのエクセレントモードが鬼盛れですわ」とつづり、自身の証明写真を公開しました。ファンからは「証明写真こんな可愛いことある？」「顔の左右差が全然なくてすごい」「こんなのパスポート無敵やん」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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