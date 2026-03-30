今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【小春六花】プリンで簡単！プリンチョコバナナフレンチトースト【VOICEROIDキッチン】』という里見アイボさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）チョコバナナはビター派 材料 食パン（４枚切り）：１枚 プッチンプリン（３連タイプ）：１個 バター：２０g バナナ：半分 チョコ：４分の１ いつもコメント、いいね、マイリス、広告、ギフトありがとうございます！