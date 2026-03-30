プッチンプリンで「簡単フレンチトースト」を作ってみた！ チョコ＆バナナをプラスしたレシピは大正解の美味しさ
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【小春六花】プリンで簡単！ プリンチョコバナナフレンチトースト【VOICEROIDキッチン】』という里見アイボさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
チョコバナナはビター派 材料 食パン（４枚切り）：１枚 プッチンプリン（３連タイプ）：１個 バター：２０g バナナ：半分 チョコ：４分の１ いつもコメント、いいね、マイリス、広告、ギフトありがとうございます！
プリンを使ってフレンチトーストを作るという投稿者の里見アイボさん。簡単に作れる分、ちょっぴり豪華に仕上げるそうです。
まずはバナナを薄めにカットします。画像には1本とありますが、使うのは半分でいいとのこと。
次に用意したのはチョコレート。お好み量を挟みやすい大きさに割るのですが、1/4枚が推奨量だそうです。
4枚切りの食パンに切れ目を入れたら、バナナとチョコを詰め込みます。
そして卵液の代わりに使うのはプッチンプリン。耐熱容器に入れてよく混ぜました。
プリン液を1分半レンジで加熱したら、パンを入れた袋に加えます。袋の中で少し揉むと全体に行き渡るとのこと。
5分ほど置いたら、バター20gを溶かしてパンを中火で焼いていきます。
バターを吸い込ませるようにパンの両面を焼いたら……
チョコバナナフレンチトーストの完成です！
ジュワジュワのトーストからとろけてくるチョコレートというビジュアルに、「美味しそう」のコメントが集まっています。
噛むとジュワッとしみるバターに、ほのかに香るプリンの香り。フレンチトーストの部分だけでも十分美味しいけれど、チョコ＆バナナは大正解の組み合わせだとか。ハチミツ、粉砂糖、生クリームなど、さらなるアレンジも合いそうとのこと。食べてみたくなったという方は、動画を参考にお試しください。
視聴者のコメント
・とろっとろだ！
・おいしそー
・あーいけませんいけません!!
・糖分の暴力や〜！
・たまらない組み合わせだ
・アイスと生クリームを添えても良さそう！