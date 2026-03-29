ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は29日の最終日12Rで優勝戦が行われ、30日に41歳となる峰竜太（佐賀）が押し切ってで1着。2023年10月29日のダービー（蒲郡）以来となる7回目のSG制覇となり、自ら誕生日の前祝いを行った。同時に来年3月23日から28日まで地元・からつで開催されるSGボートレースクラシックの優先出場権を手に入れた。2着に西山貴浩、3着は山田康二が入り、3連単＜1＞＜2＞＜6＞は3920円（15