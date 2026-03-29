「ダイエット中は間食を控えるべき」と考えて、甘いものや軽食を一切我慢していませんか？確かに食べすぎは避けたいところですが、40代・50代になると、その“我慢しすぎ”が食習慣の乱れにつながる原因になることも。自然と若く見える人は、間食を完全にやめるのではなく、取り入れ方を見直しています。我慢しすぎると“食欲の反動”が出やすい間食を完全に断つと、一時的にはカロリー摂取を抑えることができるはず。ただ、空腹の