若見えする人は“間食を我慢しすぎない”。40代・50代ダイエットの正解アプローチ
「ダイエット中は間食を控えるべき」と考えて、甘いものや軽食を一切我慢していませんか？確かに食べすぎは避けたいところですが、40代・50代になると、その“我慢しすぎ”が食習慣の乱れにつながる原因になることも。自然と若く見える人は、間食を完全にやめるのではなく、取り入れ方を見直しています。
我慢しすぎると“食欲の反動”が出やすい
間食を完全に断つと、一時的にはカロリー摂取を抑えることができるはず。ただ、空腹の時間が長くなりすぎると、その反動で食欲が増えやすくなります。
若見えする人は、間食で“食欲をコントロール”する
自然と若く見える人は、間食を「我慢するもの」ではなく「食欲を整える手段」として取り入れています。
空腹を我慢し続けるのではなく、少し早めに軽く食べることで、次の食事の食べすぎを防ぐ。甘いものを選ぶ場合でも、量を決めて楽しむ。こうした習慣が、食欲のリズムを安定させているのです。間食をゼロにするのではなく、食欲の波を穏やかにするために使う。この考え方が、無理のない食習慣づくりには欠かせません。
正解アプローチは「タイミングと内容」
間食は、何を食べるかだけでなく、いつ何を食べるかが重要。強い空腹を感じてから食べるよりも、少し余裕のあるタイミングで取り入れる方が、食事の流れは整いやすくなります。また、菓子類だけに偏るのではなく、ナッツやヨーグルト、チーズなどを取り入れることで、満足感と栄養バランスの両方を保ちやすくなるでしょう。
40代・50代のダイエットは「我慢」より「調整」が鍵。間食を完全にやめるのではなく、うまく取り入れていくことが体型と印象の安定につながります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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