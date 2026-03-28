ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は5日目を終えた。準優第1弾の9R、1号艇の山口剛（43＝広島）は4コースから捲ってきた定松の前に太刀打ちできなかったが、インからうまく残して優出権利取りに成功した。「定松君が素晴らしいスタートでしたね。自分には絶対行けないスタートで来られました」。スタート勘は「合っている」とのことで、タイミング不良ではないと振り返った。これで4節連続優出という好