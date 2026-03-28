明日29日は晴れて気温が上がるため、花粉が大量飛散するでしょう。明日29日は、合わせてPM2.5にも注意してください。来週は、桜が見頃を迎えるのと同時に、ヒノキ花粉が本格化する所が多い見込みです。お花見の際は、花粉対策をお忘れなく。明日29日は花粉が大量飛散PM2.5にも注意明日29日は、晴れて気温が上がる所が多く、花粉の大量飛散に注意が必要です。東北から東海でスギ花粉の最盛期が続く中、関東・東海ではヒノキ花粉も