テレ東では、3月31日(火)夜6時25分から『ありえへん∞世界』3時間半スペシャル＜スタジオゲスト：ウエストランド、鈴木伸之、戸田恵子（50音順）＞を放送します。 今回、丸山隆平とドラマで共演して以来、プライベートでも親交が深く仲良しの横浜流星にオファー。そして、新コーナー【丸山隆平と横浜流星の「なぁ、ちょっと聞いて～。」の会】が実現しました！事前に番組公式Xで募集した視聴者のお