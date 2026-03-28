【トランプ2.0 現地リポート】トランプ大統領がゴリ押しする「メード・イン・アメリカ」に振り回される日本トランプ大統領は、イランが近隣の中東諸国を報復攻撃したことについて「誰も予想していなかった」と語った。だが、この言葉は額面通りには受け取れない。なぜなら、「予想するはずだった人々」は、すでに排除されていたからだ。アメリカとイランの戦争は、明確な理由も出口戦略も示されぬまま開戦から1カ月を迎えよう