日本ハムの有原航平投手（33）が29日、開幕3戦目のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）に先発する。昨年12月、ソフトバンクから移籍。今年1月、新庄監督からは31日の本拠地開幕戦の先発に指名されていたが予定変更となり、今季初先発で古巣との対戦となる。「とにかく勝ちたい。そういう気持ちです」と、力を込めた有原。27日の開幕戦で3発の本塁打を含む11安打を放った強力ソフトバンク打線に対し「つながりもありますし