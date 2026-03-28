25日午前11時55分頃、北海道札幌市白石区のスーパーマーケットで17歳の女子高校生がコメ5kg1袋（4838円）を盗み、逃走する際、追いかけてきた女性店員に対しその足を複数回蹴ったとして、事後強盗の疑いで逮捕された。 被疑者の女子高校生は住所不定とのことであり、複雑な事情を抱えている可能性が考えられる。また、「お金がなかったから万引きした」と述べたとの報道があり、SNS等では一部で同情の声もある