ビザ・ワールドワイド・ジャパンはこのほど、音楽やエンターテインメントを中心とするファンカルチャーを、日常の決済体験から支える取り組みを拡大すると発表した。Visa同社はこれまで、世界最大のK-popアワードである「MAMA AWARDS」や、世界で活躍するプロeスポーツチーム「REJECT」とのスポンサーシップなどを通じて、ファンにとって特別な瞬間を支援してきた。そうした取り組みに加え、今回、エポスカードが発行を開始した「T