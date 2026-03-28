「前より食べていないのに、なぜか体重が増えてきた…」そんな変化を感じるようになったら、それは“代謝の低下”が原因かもしれません。年齢とともに体の中の働きが少しずつ変化していくのは自然なこと。今回は、代謝が落ちるしくみと、代謝が落ち始めた体と向き合うための簡単習慣を紹介します。🌼半年で−10kg×ウエスト−８cmに成功！毎日の通勤を活かした【ながら痩せ習慣】「昔と同じ生活」なのに太る理由は？20代の