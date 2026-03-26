阪神梅田限定SALTRAが今だけオンライン販売♡塩スイーツの贅沢セット登場

阪神梅田本店でしか手に入らない人気ブランド【SALTRA(ソルトラ)】が、2026年4月14日(火)～5月30日(土)の期間限定で公式オンラインショップに登場♡“塩でお菓子をデザインする”こだわりのソルトスイーツが、自宅で楽しめる特別なチャンスです。母の日ギフトにもぴったりな上質な味わいに、思わずときめくはず♪

塩が引き立てる上質スイーツ

SALTRAの魅力は、素材に合わせて使い分ける2種類の塩。「淡路島の藻塩」と「赤穂のにがり塩」が、甘さを引き立てながら奥行きのある味わいを演出します。

『サブレフロマージュ〔アーモンド〕』はデンマーク製カマンベールチーズ※とローストアーモンドを合わせたコクのある一枚。

『サブレフロマージュ〔金柑〕』は北海道産ゴーダチーズと宮崎県産金柑ペーストを使用し、爽やかな風味が特徴です。

さらに『ティグレ〔バター〕』は、バターのコクと塩チョコレートの甘さが絶妙に重なり合う贅沢な仕上がり。ひと口ごとに広がる塩×甘のバランスを楽しめます。

※チーズパウダー中デンマーク製造カマンベール21%使用

ラ・メゾン・デュ・ショコラのアフタヌーンティー登場♡カカオ香る贅沢な春時間

ギフトにも嬉しいラインナップ

セレクション

価格：14個入 3,240円(税込)/24個入 5,400円(税込)

人気焼き菓子を詰め合わせた『セレクション』は、3種の味わいを一度に楽しめる贅沢セット。贈り物にもぴったりです。

単品の『ティグレ〔バター〕』は4個入1,296円(税込)。グラスフェッドバターを使用したしっとり生地に、塩チョコレートを合わせたリッチな味わいが魅力です。

どちらも期間・数量限定のため、特別感のあるスイーツとして自分へのご褒美にもおすすめです♪

おうちで楽しむ特別な塩スイーツ

素材と塩にこだわったSALTRAのスイーツは、日常を少し特別にしてくれる存在♡阪神梅田限定の味わいを自宅で楽しめるこの機会は見逃せません。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。数量限定だからこそ、今だけの贅沢をぜひ体験してみてください♪