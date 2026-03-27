女性が少し不機嫌になったとき。その場を流すのか、向き合うのかで、男性の本気度ははっきり分かれます。本気の男性は、不機嫌なあなたを“そのままにしません”。どう宥めるかに、本音が出ます。距離を取らずに関わろうとする空気が悪くなったときに黙って離れるのではなく、「どうした？」と声をかけるのは、関係を放置したくないから。男性は本命相手には、相手の抱える問題をスルーしません。感情を否定しない「めんどくさい」