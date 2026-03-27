不機嫌なあなたを放置しない。男性の本命サインは“宥め方”に出る
女性が少し不機嫌になったとき。その場を流すのか、向き合うのかで、男性の本気度ははっきり分かれます。本気の男性は、不機嫌なあなたを“そのままにしません”。どう宥めるかに、本音が出ます。
距離を取らずに関わろうとする
空気が悪くなったときに黙って離れるのではなく、「どうした？」と声をかけるのは、関係を放置したくないから。男性は本命相手には、相手の抱える問題をスルーしません。
感情を否定しない
「めんどくさい」「また？」と切り捨てず、まず受け止めようとするのは、あなたの気持ちを大事にしているからこそ。本命相手には、感情を軽く扱いません。
空気を変えようとする
軽く話題を変えたり、タイミングを見て会話を戻したりするのは、２人の間の空気を壊したままにしたくないからでしょう。男性は本命相手には、空気を変えようと動きます。
本気の恋は相手の不機嫌を放置しません。距離を取らず、感情を否定せず、関係を整えようとする。その姿勢があるなら、その男性に大切に想われているということです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼上っ面だけじゃない!? 彼が「本当に優しいか？」を見極める方法