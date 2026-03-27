齋藤飛鳥さんが始球式に登場■ソフトバンク ー 日本ハム（27日・みずほPayPayドーム）元乃木坂46の齋藤飛鳥さんが27日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク-日本ハムの開幕戦で始球式を行った。豪快フォームからの一投を披露した人気女優に、場内は大歓声に包まれた。齋藤さんは、背番号「310」のユニホームを着用してマウンドに登場。大きく振りかぶり、体をひねりながら投げた記念の一投は、ワンバウンドで捕手のミッ