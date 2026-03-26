東野幸治と渡辺翔太（ＳｎｏｗＭａｎ）がＭＣを務めるフジテレビ系「この世界は１ダフル」（木曜、後９・００）が２６日、２時間スペシャルで放送され、エンディングで、番組終了が発表された。放送開始から約２年、２４年秋のレギュラー放送から１年半。ロケでみんなで食事をしながらの場面がエンディングで、渡辺が「ひとまず『この世界は１ダフル』はこれにて、レギュラー放送は終わりということなんですけれども、特番は