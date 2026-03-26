レインズインターナショナル（横浜市西区）の焼き肉チェーン「牛角」が、劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）」が4月10日に公開されるのを記念して、人気アニメ「名探偵コナン」とのタイアップ「美味（おい）しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」を同月8日から期間限定で実施します。【写真】ヤバっ！コナン＆蘭たちがデザートやドリンクに！「少年探偵団」のピックもかわいい！コ