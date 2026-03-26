奈良がポルティモネンセSCから川粼修平を完全移籍で獲得した

J3の奈良クラブは3月26日、ポルトガル2部のポルティモネンセSCよりFW川粼修平が完全移籍で加入することを発表した。

欧州でのプレー経験も豊富な実力派アタッカーの参戦に、SNS上では「J3なら無双だろ」と大きな反響が沸き起こっている。

現在24歳の川粼はガンバ大阪のユース出身で、2020年にトップチームへ昇格。翌2021年夏にはポルトガルのポルティモネンセSCへ完全移籍を果たした。その後、ヴィッセル神戸やラトビアのヴァルミエラFC、昨季は東京ヴェルディへ期限付き移籍するなど、国内外の複数クラブで研鑽を積んできた。

昨季は東京VでJ1リーグ16試合に出場し1得点を記録。キレのあるドリブルと高い技術を武器に、J1の舞台でも存在感を示していた。そんななか、新天地に選んだのはJ3の奈良だった。背番号は「54」に決定している。

川粼はクラブを通じて「はじめまして。このたび、奈良クラブに加入することになりました川粼修平です。チームの為に1試合でも多く勝利に貢献できるよう全力で頑張ります。応援よろしくお願いします」と決意を語った。

J1主力のカテゴリーを下げた移籍に、SNS上では「嘘やろ」「そんな事あんの？」「正直うらやましい」「これはびっくり」「J3にこのレベルの選手来るのヤバすぎないか？」「とんでもない補強」「J3を環境破壊してやれ」「何が起きた？」「どえらい補強」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）