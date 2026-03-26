九州国際大付―専大松戸第98回選抜高校野球（甲子園）は26日、2回戦で九州国際大付（福岡）と専大松戸（千葉）が対戦した。アルプス席から聞こえた演奏に気づいた視聴者から「聞こえたんだけど気のせい？」と驚きの声が上がった。初回、2回と得点を挙げた九州国際大付。アルプス席からの演奏が選手を後押しした。甲子園に響いたのは、豪州出身の音楽家ティミー・トランペットの「Narco」。エドウィン・ディアス（ドジャース）