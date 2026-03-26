Razerは3月25日、ワイヤレスゲーミングマウス「Razer Viper V4 Pro」、ゲーミングマウスパッド「Razer Gigantus V2 Pro」の2製品を発売した。●先代から軽量化・高速化・高精度化を実現「Razer Viper V4 Pro」はゲーマーから人気を博していた前モデル「Razer Viper V3 Pro」を、さらに軽量化・高速化・高精度化した最新ゲーミングマウスとなる。希望小売価格は2万6980円。ブラックは約49g、ホワイトは約50gと、Viper V3 Pro