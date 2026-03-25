ライクイットは3月に、炊きたてのごはんがくっつきにくいことや盛り付けやお手入れのストレスを解消する「ごはんがつきにくい快適しゃもじ」と「ごはんがつきにくい快適しゃもじ（収納ケース付）」を発売する。価格はオープンで、税別の実勢価格はしゃもじ単体が700円前後、収納ケース付きが1100円前後の見込み。●剥離性の高いTPX樹脂を採用「ごはんがつきにくい快適しゃもじ」は、剥離性に優れたTPX樹脂を採用するとともに、