春。桜の季節がやってきた。首都圏も場所によっては3月20日過ぎ頃には「おっ、さっそく咲き始めてんな」という木がちらほら。満開直前、あのソワソワする空気感は何度味わってもいいものだ。これはもうアレっしょ。花見するしかないっしょ!ただ、いざ花見をしようとすると必ず頭をよぎる問題がある。そう、「準備がめんどくさい問題」だ。まだ満開には遠かったけれど、わずかでも桜が咲いていればもう花見成立ですよね…!飲み物、