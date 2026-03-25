タレントの水谷隼が24日、自身のXを更新し、株取引でケタ違いの含み損を抱えていることを嘆いた。【画像】気になる！ケタ違いの額…水谷隼の持ち株の含み損定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「いつ買うかじゃない、何を買うかだ…だからロング嫌なんだよ」と株の取引画面のスクショを投稿。スクショを見てみると銘柄は不明だが「マイナス387万円（-6.01％）」「プラス53万円（＋1.33％）」「マイナス124万