24日に正式発表プロ野球界と女性アイドルグループとのコラボ企画に反響が広がっている。24日に詳細が発表され、ネット上では歓喜の声が続出した。注目を集めたのは日本の女性アイドルグループ「乃木坂46」とパ・リーグのコラボ。乃木坂46の野球好きメンバーが集まるユニット・乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」が、2026パ・リーグ公式コラボソングに決定した。乃木坂46の公式サイトなどで24日に正式発