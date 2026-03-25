佐賀県唐津市出身でボートレース界のスーパースター・峰竜太による月イチコラム「アロハな気分」。今回はファン投票1位に気持ちが引き締まった話、ハワイで心が整った話などです。スポニチ読者の皆さん、アロハ〜。ボートレーサーの峰竜太です。まずはなんといってもSGオールスター（5月26〜31日、浜名湖）のファン投票結果ですね！中間発表に続いて1位。2年ぶりに1位に返り咲くことができました。最近は調子が良くなくて