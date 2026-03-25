佐賀県唐津市出身でボートレース界のスーパースター・峰竜太による月イチコラム「アロハな気分」。今回はファン投票1位に気持ちが引き締まった話、ハワイで心が整った話などです。

スポニチ読者の皆さん、アロハ〜。ボートレーサーの峰竜太です。

まずはなんといってもSGオールスター（5月26〜31日、浜名湖）のファン投票結果ですね！中間発表に続いて1位。2年ぶりに1位に返り咲くことができました。

最近は調子が良くなくて、タイトルを獲っていないし、功績も残していない。10位以内、初日のドリーム戦（6位以内）に乗れたらいいなというくらいに思っていたら…。それでもファンは自分を選んでくれた。これをきっかけにしないといけないですね。覚悟が決まった感じがあります。

昨年はファン投票2位で行って（気持ち的に）楽だったけど、（1位の）責任感を背負って走っていた時の方がカッコ良かった。凄く良かったなって改めて感じましたね。こればかりは自分で管理できることではないし、ファンの皆さんが“まだ楽をしてはいけない”と、弱気な自分を鼓舞してくれていますね。本当にパワーをもらいました。

先月の若松G1・73周年後は、自分の家族5人と両親4人でハワイに行ってきました。有名なALOHAステーキハウスってお店に行って、父の誕生日祝いもやりました。やっぱりハワイはいいですね。若松の事故で気持ちがかなり落ち込んでいたけど、心が整った。スッキリしましたね。不調を感じて余裕がなくなって、視野が狭くなっている自分がいました。若い時の気持ちに戻れたし、帰ってきてからはシンプルにボートレースの楽しさを感じられるようになりましたね。

今月（13日閉幕）の大村のG1・73周年もめっちゃ出ている感じはなかったけど、1号艇で準優に乗れて、優出（5着）もできた。いろいろと流れも良くなってきている感じがあります！

今年からの新企画、僕からのクイズ、前回の“昨年の「唐津くんち」で僕が曳（ひ）いた、酒呑（しゅてん）童子と源頼光（みなもとのよりみつ）のかぶとの曳（ひき）山の通称”。正解は「ライコウ」でした。さて、僕からのクイズの第3弾です。

――僕が好きなハワイの場所、スポットはどこでしょうか？

月末にスポニチボートレースX内で再び告知します。第3弾の解答はそちらにお願いします！