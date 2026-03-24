中国ではここ数年、ブルーベリーの価格がますます手頃になってきました。かつてはグラム単位で販売され、1パック125グラム入りで数十元（約500〜2000円）もする高級果物でしたが、今では価格が大幅に値下がりしています。最近はグラム単位の販売から500グラム単位で購入できるようになり、ブルーベリー価格は徐々に下がっています。5年前には、果実の直径が18ミリサイズのブルーベリー125グラムの1パックがスーパーで50元（約1150