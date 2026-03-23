日曜よる9時放送【Golden SixTONES】SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で遊ぶ60分！ゲストの素顔を引き出す、熱量MAXの王道スタジオバラエティー！！今回のゲストはチョコレートプラネット・森七菜！💎左右シンキングヒーロー「右か左か…」そんな脳内変換能力が試されるクイズにダンシング・ヒーローの曲を踊りながら答える超シンプルなクイズが半年ぶりに復活！前回は挑戦失敗に終わってしまったいわく付き企画が