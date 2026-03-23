インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」が、人気アニメシリーズ「プリキュア」と初めてコラボしたアイウェアコレクション「Zoff／Precure」のウェブ予約受付を3月25日午前10時に開始します。【写真】Zoff×ちいかわコラボも！かわいい！東京・Zoff池袋サンシャインシティ・アルパ店、Zoffヤエチカ店、愛知・Zoff名古屋パルコ店、大阪・Zoffあべのキューズモール店、京都・Zoff京都河原町店の5店舗で