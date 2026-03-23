超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』のTVアニメが、2027年1月にTBS系にて全国放送開始。あわせてティザービジュアルと、ティザービジュアル解禁映像が公開された。 （関連：佐久間大介、“アイドルが声優に挑戦”では終わらないーー『白蛇』との縁、積み重ねてきた経験と信頼） 昨年11月に開催された『カリスマガンボツアー』幕張公演にて告知された『カリスマ』のTVアニメ