【モデルプレス＝2026/03/23】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第15弾が解禁された。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、話題の大胆水着カット◆川崎桜、ランジェリーカット解禁本作で、自身初となるランジェリー撮影に臨んだ川崎。今回解禁されたのは、フランスでのロケ中に撮影された、柔らかな光の中で自然体な表情を浮かべる1枚だ。本