乃木坂46川崎桜、ランジェリーカット初挑戦時の瑞々しい姿 先行カット第15弾解禁【エチュード】
【モデルプレス＝2026/03/23】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第15弾が解禁された。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、話題の大胆水着カット
本作で、自身初となるランジェリー撮影に臨んだ川崎。今回解禁されたのは、フランスでのロケ中に撮影された、柔らかな光の中で自然体な表情を浮かべる1枚だ。本作はフランスのニースとパリの2都市で撮影を敢行。川崎の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの等身大の魅力を凝縮。多彩な表情を見せる彼女の“今”を鮮やかに切り取っている。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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◆川崎桜、ランジェリーカット解禁
本作で、自身初となるランジェリー撮影に臨んだ川崎。今回解禁されたのは、フランスでのロケ中に撮影された、柔らかな光の中で自然体な表情を浮かべる1枚だ。本作はフランスのニースとパリの2都市で撮影を敢行。川崎の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの等身大の魅力を凝縮。多彩な表情を見せる彼女の“今”を鮮やかに切り取っている。
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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