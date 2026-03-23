３月３１日（火）深夜１時３０分～ドラマ×トークでお届け！Z(ゼット)世代でもS(シニア)世代でもないど真ん中にいるM(ミドル)世代のための特番放送決定！ テレ東では、３月31日(火)深夜１時３０分から、「今宵はご自愛ください。」を放送します。この番組は、40代～50代のミドルエイジ世代、いわゆる“シゴジュー世代”の女性のための番組。Z(ゼット)世代でもS(シニア)世代でもないど真ん中にいるM(ミド