2026年2月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。経済部門の第1位は――。▼第1位｢消費税ゼロ｣よりずっと効くのに…政治家が語らず､マスコミが報じない選挙で封印された｢物価高の根本原因｣▼第2位日本には習近平の野望を打ち砕く｢切り札｣がある…中国による｢孫子の兵法的･世界制圧｣にある致命的な弱点▼第3位なぜマイナンバーカードはこんなにも“使えない”のか…韓国はできたのに日