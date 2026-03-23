「外出た瞬間終わったわ♪」をはじめとするキャッチーな歌詞と、リズミカルで癖になるメロディでネット民を虜にした大人気楽曲「強風オールバック」。この楽曲のMVに登場するボカロ小学生「歌愛ユキ」の姿がそのまま立体化され、株式会社アリスグリントよりフィギュアとして登場します。3月23日より、各販売サイトにて予約受付が開始されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「定期 定期 的にオールバ