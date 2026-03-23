「外出た瞬間終わったわ」大バズり楽曲「強風オールバック」の歌愛ユキがフィギュア化

「外出た瞬間終わったわ♪」をはじめとするキャッチーな歌詞と、リズミカルで癖になるメロディでネット民を虜にした大人気楽曲「強風オールバック」。

この楽曲のMVに登場するボカロ小学生「歌愛ユキ」の姿がそのまま立体化され、株式会社アリスグリントよりフィギュアとして登場します。3月23日より、各販売サイトにて予約受付が開始されました。

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■ 「定期 定期 的にオールバック♪」 MVの“強風感”を完全再現！

「ノンスケールフィギュア ボカロ小学生『歌愛ユキ』強風オールバックVer.」は、音楽クリエイター・ゆこぴ氏が手がけた楽曲MVのポップなイラスト（アニメーション：小津氏）の雰囲気を忠実に再現したアイテムです。

強風に煽られて見事なオールバックになった髪型はもちろん、躍動感あふれる衣服やランドセル、そして何食わぬ顔で吹き鳴らすリコーダーまで、MVのワンシーンが可愛らしく立体化されています。

サイズは全高約145mm（台座含む）と、デスク周りにも飾りやすい可愛さマシマシのサイズ感。アリスグリントの担当者も「オフィスやご自宅など、室内にいるのに進めない強風感を是非お手元でお楽しみください」とアピールしています。

■ 楽曲ロゴが付いた「あみあみ限定版」も同時展開

本商品は、通常版に加えてホビーショップ「あみあみ」でのみ手に入る限定版も用意されています。

「あみあみ限定版」には、MVでも印象的なタイトルロゴをあしらった「楽曲ロゴアクリルスタンド」が付属。フィギュアと一緒に飾ることで、より一層「強風オールバック」の世界観を再現することができます。

「ノンスケールフィギュア ボカロ小学生『歌愛ユキ』強風オールバックVer.」はアリスグリントが発売元、大網株式会社が販売元となり、2027年2月の発売を予定しています。

価格は通常版が8140円（税込）、「楽曲ロゴアクリルスタンド」が付属するあみあみ限定版が8690円（税込）です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032306.html