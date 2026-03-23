“しろたん”が、ついにテレビで動きます。クリエイティブヨーコは3月23日、たてごとアザラシをモデルにしたオリジナルキャラクター「しろたん」のTVアニメ化を発表しました。放送は2026年秋から、テレビ朝日系列でスタート予定です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】1999年の誕生以来、ぬいぐるみや雑貨などを通じて愛され続けてきたしろたん。これまでWEBアニメとして展開されたことはありましたが、今度は