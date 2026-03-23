しろたん、ついにTVアニメに！2026年秋スタート　声は悠木碧さん続投

“しろたん”が、ついにテレビで動きます。

クリエイティブヨーコは3月23日、たてごとアザラシをモデルにしたオリジナルキャラクター「しろたん」のTVアニメ化を発表しました。放送は2026年秋から、テレビ朝日系列でスタート予定です。

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1999年の誕生以来、ぬいぐるみや雑貨などを通じて愛され続けてきたしろたん。これまでWEBアニメとして展開されたことはありましたが、今度はついにTVアニメに。あの“ふわふわ”でやさしい世界が、お茶の間にも広がります。

今回のアニメでは、しろたんと仲間たちによる物語が展開。らっこいぬ、しぇる、らむねといったキャラクターたちも登場し、ゆったりとした日常と楽しい冒険が描かれるとのことです。

制作は、テレビ朝日とシンエイ動画が企画プロデュースを担当。アニメーション制作は、キャラクター表現に定評のあるレスプリが手がけます。長年キャラクターアニメを支えてきた制作陣が集結し、しろたんの魅力を丁寧に映像化していきます。

しろたん役の声優は、WEBアニメに続いて悠木碧さんが担当。これまでもしろたんを演じてきた悠木さんは、「激動の世の中にて忙殺される日々をお過ごしの皆さんの生活にちょっとでも癒やしをお届けできるよう、私も癒やされながら頑張ります！」とコメント。日常にそっと寄り添うような作品になりそうです。

公開されたティザービジュアルでは、ふんわりとした世界観そのままに、しろたんたちの新たな物語の始まりを予感させる仕上がりに。公式YouTubeチャンネルではティザーPVも公開されており、“しゃべって動くしろたん”をひと足先に楽しむことができます。

「きょうも、ふわふわ。」をテーマに描かれる本作は、がんばりすぎてしまう日や、ちょっと疲れた日にそっと寄り添ってくれるような存在になりそうです。

なお、アニメ化をきっかけに、イベントやポップアップショップなどの展開も予定されているとのこと。これまで以上に“会えるしろたん”の機会が増えていきそうです。

（c） CREATIVE YOKO/TVアニメ『しろたん』製作委員会

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032304.html