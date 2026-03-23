新年度を間近に控えた3月、「冬に食べ過ぎたなあ」「最近、洋服がきつくて…」「春の健康診断で引っかかるかも」と気になり始めた人は多いのではないでしょうか。そうした悩みに効くのが、菜の花やタケノコ、フキノトウといった春野菜です。これらに含まれている「苦み」成分は、冬にたまった「老廃物」を流し出し、「内臓脂肪」の燃焼を助けてくれると言われています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが春野菜の効果を