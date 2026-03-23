Mr.Childrenの桜井和寿が、3月22日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演した。トーク番組への出演は2002年の『笑っていいとも！』以来、約24年ぶりとなり、大きな注目を集めた。【貴重！】桜井和寿×稲葉浩志の2ショット写真番組の人気企画「インタビュアー林修」に登場した桜井は、時代を彩り続けるバンドのボーカルとしての歩みや、楽曲制作の裏側について語った。Mr.Childrenは1992年にメジャーデビューし