ミスチル桜井和寿、B′z稲葉浩志との“2ショット”にネット衝撃 24年ぶりトーク番組出演に反響続々
Mr.Childrenの桜井和寿が、3月22日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演した。トーク番組への出演は2002年の『笑っていいとも！』以来、約24年ぶりとなり、大きな注目を集めた。
【貴重！】桜井和寿×稲葉浩志の2ショット写真
番組の人気企画「インタビュアー林修」に登場した桜井は、時代を彩り続けるバンドのボーカルとしての歩みや、楽曲制作の裏側について語った。Mr.Childrenは1992年にメジャーデビューし、これまでに260曲以上を発表。1990年代、2000年代、2010年代と3つの年代でアルバムミリオンを達成するなど、日本音楽史に残る実績を誇る。最新アルバム『産声』は2026年3月25日にリリースされ、現在話題のドラマ『リブート』主題歌「Again」も収録されている。
番組内で桜井は、ミリオンセラー楽曲の制作秘話を披露。「（歌詞は）何も考えられない時に浮かんでくることが多い」と創作の感覚を明かした。代表曲「名もなき詩」の作詞エピソードや、「Innocent world」が当初は別タイトルだったという裏話など、ファンにとって貴重な証言が次々と語られた。
さらに、2021年にライブで初共演したB'zの稲葉浩志からのコメントも紹介された。画面上で桜井と稲葉の“共演”が実現すると、視聴者の間では「めちゃくちゃ貴重」「ヤバい」「特番レベル」といった反響が相次ぎ、SNSでも大きな盛り上がりを見せた。
【貴重！】桜井和寿×稲葉浩志の2ショット写真
番組の人気企画「インタビュアー林修」に登場した桜井は、時代を彩り続けるバンドのボーカルとしての歩みや、楽曲制作の裏側について語った。Mr.Childrenは1992年にメジャーデビューし、これまでに260曲以上を発表。1990年代、2000年代、2010年代と3つの年代でアルバムミリオンを達成するなど、日本音楽史に残る実績を誇る。最新アルバム『産声』は2026年3月25日にリリースされ、現在話題のドラマ『リブート』主題歌「Again」も収録されている。
さらに、2021年にライブで初共演したB'zの稲葉浩志からのコメントも紹介された。画面上で桜井と稲葉の“共演”が実現すると、視聴者の間では「めちゃくちゃ貴重」「ヤバい」「特番レベル」といった反響が相次ぎ、SNSでも大きな盛り上がりを見せた。