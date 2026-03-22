「選抜高校野球・１回戦、山梨学院５−３長崎日大」（２２日、甲子園球場）山梨学院が快勝し、春夏合わせて２０２３年の選抜から出場大会５大会連続の初戦突破で甲子園通算２０勝目を挙げた。吉田監督にとっても清峰と山梨学院を合わせて甲子園で監督通算２０勝。プロ注目は最速１５２キロの二刀流・菰田は「２番・一塁」で出場。初回の第１打席で左翼へ先制ソロを放つなど、２安打１打点とバットでけん引したが五回の一塁守