「選抜高校野球・１回戦、山梨学院５−３長崎日大」（２２日、甲子園球場）

山梨学院が快勝し、春夏合わせて２０２３年の選抜から出場大会５大会連続の初戦突破で甲子園通算２０勝目を挙げた。

吉田監督にとっても清峰と山梨学院を合わせて甲子園で監督通算２０勝。

プロ注目は最速１５２キロの二刀流・菰田は「２番・一塁」で出場。初回の第１打席で左翼へ先制ソロを放つなど、２安打１打点とバットでけん引したが五回の一塁守備で打者走者と交錯し左手首を負傷。一度は復帰したが状態を確認するために送球を受けた際に顔をしかめる場面があった。六回の守備から退き、試合後は左手首を添え木で固定した。

試合後、吉田監督は「勝てたことは素直にうれしいんですけど、ちょっと選手にけがが出てしまったんで。そこが心配です」と表情を曇らせた。負傷の状態について「痛みに強い選手で、今まで一度もけがで外れることはほとんどない選手だったんですけど。今回はどうしても続行が難しかったかなという状況でした」と説明した。

次戦については「我々にとって菰田選手が出れる、出られない、で大きく戦い方も変わりますので。この後、治療があると思いますので、そこらへんも含めて。どちらにしてもベストを尽くすっていうことで頑張りたいと思っています」と話した。

菰田自身も試合後にインタビューを受け、「今のところ守備で守るときは痛いんですけど。まだ大丈夫かなと思います」と状態を説明。「無理をしないようにと言っていただいてので、痛いですと言ったんで代えていただきました」とし、交代の経緯とともにこの後に病院で診察を受けると明かした。