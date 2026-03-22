プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドがFWの獲得を検討している。『Team Talk』によると、ターゲットはブンデスリーガのホッフェンハイムに所属するバズマナ・トゥーレ。20歳のコートジボワール代表で昨年スウェーデンのハンマルビーからホッフェンハイムに加入している。左利きの左WGで、今季は公式戦23試合に出場して2ゴール10アシスト。同メディアによると、ユナイテッドは夏の移籍市場で左WGの獲得を希望しており、ニ