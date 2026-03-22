モデルで俳優のKoki，さん（23）が2026年3月18日、自身のインスタグラムを更新。白いワンピース姿を披露した。Koki，さんは俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの次女。姉はフルート奏者でモデルのCocomiさん。「Blue」Koki，さんは、「Blue」とコメントし、青いタイルが敷き詰められた壁をバックに、白いワンピース姿のショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白いワンピースを着用。ワンピースは網目のよ