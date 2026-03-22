[3.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第7節](みらスタ)※14:00開始主審:本多文哉<出場メンバー>[レノファ山口FC]先発GK 41 飯田雅浩DF 3 大岩一貴DF 5 喜岡佳太DF 6 輪笠祐士MF 7 三沢直人MF 17 田邉光平MF 19 山本駿亮MF 20 末永透瑛MF 36 西堂久俊MF 40 成岡輝瑠FW 34 古川大悟控えGK 21 チェ・ヒョンチャンDF 49 峰田祐哉MF 4 中島賢星MF 25 藤森颯太MF 28 小林成豪FW 11 藤岡浩介FW 98 アレフ・フィルミーノ監督小田切道治