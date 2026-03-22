世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2026」（7月10日〜12日 幕張メッセ）の第1弾出演アーティスト26組が発表された。今年は、さいたまスーパーアリーナの大規模改修工事に伴い会場を幕張メッセに移し、開催も例年より1ヶ月以上早い7月に開催される。【写真】伊藤美来、小倉唯、ウマ娘…『アニサマ2026』出演アーティスト26組7月10日の出演アーティストは、昨年に続き13回目の出演となるangela、11回目の内